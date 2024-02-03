В Украине начали вводить графики отключения света после ночного удара: в "Укрэнерго" рассказали о повреждениях
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Враг повредил оборудование "Укрэнерго" в Днепропетровской области
После ночной атаки "Шахедами" по Украине в Кривом Роге и близлежащих районах ввели графики аварийных отключений света. Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже выехали на места и пытаются как можно скорее ликвидировать последствия.
Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. А в "Укрэнерго" рассказали, какие именно энергетические объекты пострадали в Днепропетровской области.
Вилкул напомнил, что графики отключений действуют так же, как и в прошлом году во время массовых блекаутов. Электричества и тепла временно не будет даже в объектах критической инфраструктуры.
"Через 10 мин остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" – там есть электричество, тепло и все необходимое", — написал мэр Кривого Рога и опубликовал карту.
По информации "Укрэнерго", оккупанты повредили оборудование подстанции компании и две высоковольтные воздушные линии в Днепропетровской области. Обесточены не только бытовые потребители, но и промышленные.
"Из-за повреждений энергетического оборудования в Кривом Роге и близлежащих районах введены графики аварийных отключений. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над ликвидацией последствий атаки, продолжается заживление потребителей", — говорят в компании.
Также в "Укрэнерго" уточнили, что подробную информацию об отключениях света по районам можно посмотреть на страницах местного облэнерго "ДТЭК Днепровские электросети" или в личном кабинете потребителя на сайте.
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