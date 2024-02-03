Ночной удар "шахедами" по Украине: есть прилеты и пожары, люди остались без электричества (фото)

Враг целился по энергообъектам одной из областей

В ночь на субботу, 3 февраля, россияне атаковали Украину 14-ю беспилотниками. Как в ходе атаки 2 февраля, основной их мишенью стали объекты энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

"В ночь на 3 февраля 2024 года противник атаковал 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской обл. – РФ. Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине", — сообщили в Telegram-канале Воздушных Сил Украины.

UPD 8:06. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов). Останавливается движение скоростного трамвая. Часть больниц, вода, тепло (где это возможно) переходят на генераторы.

"Будут веерные перебои с электроэнергией и связью. Напоминаю всем, что у нас создано 213 "Пунктов несокрушимости" – там есть электричество, тепло и все необходимое", — отметил он.

Мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 из 14 вражеских беспилотников. "Шахеды" сбивали в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей, уточнили в ВС.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак уточнил, что россияне снова атаковали беспилотниками Криворожье. Есть "прилеты".

"5 шахедов уничтожили ПвК "Схід". Впрочем, произошло и несколько попаданий. Возникли два пожара. Без света в районе около 15 000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", — сообщил он о последствиях атаки.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 3 февраля, в результате атаки беспилотника загорелся "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ. Пожар охватил 300 квадратов.