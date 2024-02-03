Нічний удар "шахедами" по Україні: є прильоти та пожежі, люди залишилися без електрики (фото)

Ворог цілився по енергооб’єктах однієї з областей

У ніч на суботу, 3 лютого, росіяни атакували Україну 14 безпілотниками. Як під час атаки 2 лютого, основною їх мішенню стали об’єкти енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"У ніч на 3 лютого 2024 року противник атакував 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" за напрямками: Приморсько-Охтарськ – РФ, Чауда – Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Білгородської обл. – РФ. Як і минулої ночі, значну частину "шахедів" ворог направив об’єктами енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині", — повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил України.

UPD 8:06 Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії (за тим алгоритмом, який був торік під час блекаутів). Зупиняється рух швидкісного трамвая. Частина лікарень, вода, тепло (де можливо) переходять на генератори.

"Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 "Пунктів незламності" – там є електрика, тепло та все необхідне", — зазначив він.

Мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 9 із 14 ворожих безпілотників. "Шахеди" збивали в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей, уточнили у ВС.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак уточнив, що росіяни знову атакували безпілотниками Криворіжжя. Є "прильоти".

"5 шахедів знищили ПВК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань. Виникли дві пожежі. Без світла в районі близько 15 000 осіб. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 000 абонентів. У місті частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім’ї залишилися без водопостачання", — повідомив він про наслідки атаки.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 3 лютого, в результаті атаки безпілотника спалахнув "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" — найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ. Пожежа охопила 300 квадратів.