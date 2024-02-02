Ночная атака по Украине: под удар попали несколько областей, люди остались без света (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кривой Рог подвергся массированному удару
В ночь на пятницу, 2 февраля, Россия атаковала Украину "шахедами". Под удар попали южные и центральные области. Взрывы прогремели на Кировоградщине и в Кривом Роге.
"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожены", — сообщили в Генштабе ВСУ.
UPD от 7:30. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак добавил подробностей о ночной атаке. В частности, в Криворожском районе из-за попадания "шахеда" обесточены более 40 тысяч абонентов. Без электроснабжения остались две шахты, более сотни работников остались под землей. К счастью, часть из них уже удалось эвакуировать.
Около 2:40 местные паблики сообщили о взрыве в Кривом Роге. За ним последовало еще несколько, город находился под атакой беспилотников около часа. В некоторых районах исчезли свет и вода.
"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители. Специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра", — сообщили в Укрэнерго.
Кроме того, под ударом был Кропивницкий и область. Там работала ПВО.
"Массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области. Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно – без пострадавших", — написал в Telegram около 4 часов утра начальник Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.
Также о пролете "шахедов" в Харьковской области писал Telegram-канал "Харьков Life". Около 3 часов там сообщили о пролете дронов в направлении Чугуева.
Однако россияне атаковали Украину в ночь на 2 февраля не только беспилотниками. После полуночи они из артиллерии обстреляли приграничье в Сумской области.
Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 31 января, россияне нанесли удар авиационными бомбами по населенному пункту Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате обстрела была повреждена гражданская больница, в которой находились десятки людей, несколько человек пострадало.