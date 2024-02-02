Ночная атака по Украине: под удар попали несколько областей, люди остались без света (видео)

Кривой Рог подвергся массированному удару

В ночь на пятницу, 2 февраля, Россия атаковала Украину "шахедами". Под удар попали южные и центральные области. Взрывы прогремели на Кировоградщине и в Кривом Роге.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожены", — сообщили в Генштабе ВСУ.

UPD от 7:30. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак добавил подробностей о ночной атаке. В частности, в Криворожском районе из-за попадания "шахеда" обесточены более 40 тысяч абонентов. Без электроснабжения остались две шахты, более сотни работников остались под землей. К счастью, часть из них уже удалось эвакуировать.

Около 2:40 местные паблики сообщили о взрыве в Кривом Роге. За ним последовало еще несколько, город находился под атакой беспилотников около часа. В некоторых районах исчезли свет и вода.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители. Специалисты "Укрэнерго" и ГСЧС осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра", — сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, под ударом был Кропивницкий и область. Там работала ПВО.

"Массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области. Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно – без пострадавших", — написал в Telegram около 4 часов утра начальник Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

Также о пролете "шахедов" в Харьковской области писал Telegram-канал "Харьков Life". Около 3 часов там сообщили о пролете дронов в направлении Чугуева.

Однако россияне атаковали Украину в ночь на 2 февраля не только беспилотниками. После полуночи они из артиллерии обстреляли приграничье в Сумской области.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 31 января, россияне нанесли удар авиационными бомбами по населенному пункту Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате обстрела была повреждена гражданская больница, в которой находились десятки людей, несколько человек пострадало.