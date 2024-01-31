У Криму знову лунають вибухи: у ЗСУ розповіли та показали подробиці "прожарки" окупантів (відео)

Атаки на окупантів продовжуються

У Криму після вечірньої ракетної атаки знову пролунали вибухи. Також стали відомі нові подробиці попередніх прильотів.

Так, за даними українського паблика "Кримський вітер", у Севастополі о 19:52 пролунав здвоєний вибух. Його було чути у районі Камишової бухти.

Також з’явилися нові подробиці про попередню атаку. Поки Міноборони РФ розповідає росіянам про те, що "уламки збитих українських ракет впали на території військової частини", командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео, яке підтверджує, що це був саме приліт.

Також він натякнув на те, де саме він стався.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204 Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек ! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідний аеродром. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!", — каже він.

Крім того, "Кримський вітер", посилаючись на власні джерела, публікує і точне місце, куди вдарила ракета.

"Наші джерела повідомляють, що на аеродромі є гарне влучення", — стверджують автори посту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 30 січня тимчасово окупований Крим атакував рій безпілотних літальних апаратів. У Міноборони заявили про перехоплення та знищення БПЛА, а насправді виявилося, що ЗСУ вразили російську РЛС.