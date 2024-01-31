В Крыму снова громыхают взрывы: в ВСУ рассказали и показали подробности "прожарки" оккупантов (видео)

Атаки на оккупантов продолжаются

В Крыму после вечерней ракетной атаки снова раздались взрывы. Также стали известны новые подробности предыдущих прилетов.

Так, по данным украинского паблика "Крымский ветер", в Севастополе в 19:52 прогремел сдвоенный взрыв. Его было слышно в районе Камышовой бухты.

Также появились новые подробности о предыдущей атаке. Пока Минобороны РФ рассказывает россиянам о том, что "обломки сбитых украинских ракет упали на территории воинской части", командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук опубликовал видео, которое подтверждает, что это был именно прилет.

Также он намекнул на то, где именно он произошел.

"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования – аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия!", — говорит он.

Кроме того, "Крымский ветер", ссылаясь на собственные источники, публикует и точное место, куда ударила ракета.

"Наши источники сообщают, что на аэродроме есть хорошее попадание", — утверждают авторы поста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 30 января временно оккупированный Крым атаковал рой беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили о перехвате и уничтожении БПЛА, а на деле оказалось, что ВСУ поразили российскую РЛС.