Крымские партизаны превратили российские склады с "Калибрамы" в цели: где обнаружили объекты

Партизаны провели разведку и нашли склады с боеприпасами

Россияне перестали массово бить "Калибрамы" по Украине с сентября прошлого года. Однако сегодня крымские партизаны заявили, что обнаружили во временно оккупированном Севастополе склады, на которых могут храниться ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает движение "АТЕШ" в своем Телеграмме. Партизаны провели разведку севернее одной из бухт Севастополя, а именно Сухарной бухты, и нашли склады с боеприпасами.

"Наши агенты провели разведку севернее Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники", — говорится в сообщении агентов партизанского движения.

Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило склады с боеприпасами

"Слили" в сеть и координаты мест хранения русского оружия: 44.628525, 33.585635 и 44.625469, 33.581552. А ради наглядности еще и добавили фото карты с указанными пометками.

Метки на карте, сделанные партизанами из "АТЕШ"

Представители партизанского движения украинцев и крымских татар отметили, что обнаружили уже сотни объектов во временно оккупированном Крыму и обязательно продолжат свою работу. Всю полученную информацию агенты передают Силам Обороны Украины — как следствие, российские военные объекты превращаются в цели для украинских защитников.

Сухарная бухта на карте Украины

Напомним, недавно мы писали, что в ВСУ объяснили, почему россияне почти перестали запускать "Калибры". Как выяснилось, дело не только в количестве этих ракет, есть и другие проблемы. Также стоит отметить, что в последнее время во временно оккупированный Крым все чаще наведывается "хлопок". Правда, оккупационные власти продолжают отрицать подобные факты.