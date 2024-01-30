Кримські партизани перетворили російські склади з "Калібрами" на цілі: де виявили об'єкти
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Партизани провели розвідку і знайшли склади з боєприпасами
Росіяни перестали масово бити "Калібрами" по Україні з вересня минулого року. Однак сьогодні кримські партизани заявили, що виявили у тимчасово окупованому Севастополі склади, на яких можуть зберігатися ракети типу "Калібр".
Про це повідомляє рух "АТЕШ" у своєму Телеграмі. Партизани провели розвідку на північ від однієї з бухт Севастополя, а саме Сухарної бухти, та знайшли склади з боєприпасами.
"Наші агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки", — йдеться в повідомленні агентів партизанського руху.
"Злили" в мережу і координати місць зберігання російської зброї: 44.628525, 33.585635 та 44.625469, 33.581552. А задля унаочнення ще й додали фото мапи із зазначеними позначками.
Представники партизанського руху українців та кримських татар зазначили, що виявили вже сотні об'єктів в тимчасово окупованому Криму та обов'язково продовжать свою роботу. Всю отриману інформацію, агенти передають Силам Оборони України — як наслідок, російські військові об'єкти перетворюються на цілі для українських оборонців.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в ЗСУ пояснили, чому росіяни майже перестали запускати "Калібри". Як з'ясувалося, справа не лише у кількості цих ракет, існують й інші проблеми. Також, варто зауважити, що останнім часом до тимчасово окупованого Криму все частіше навідується "бавовна". Щоправда, окупаційна влада продовжує заперечувати подібні факти.