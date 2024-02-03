Россияне ударили по Купянску необычными авиабомбами: местные власти показали последствия атаки (фото)

Военных объектов в месте удара не было, говорят в ОВА

Солдаты армии РФ рано утром 3 февраля ударили по Купянску ФАБ-ами 500, но необычными. Есть повреждения жилых домов.

Об этом сообщил глава харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, информации о пострадавших пока что нет.

Враг ударил по гражданской инфраструктуре около 06:00. Примечательно, что ФАБ-ы необычные, а с универсальным модулем планирования и коррекции. На местах прилета работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

"Информация о пострадавших не поступала. Повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура", — сообщил Олег Синегубов.

На фото, которые опубликовал глава Харьковской ОВА видно, что в земле образовалась огромная воронка от удара. А в многоэтажке рядом вылетели окна и поврежден фасад здания.

ФАБ-500 — это советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Армия РФ активно использовала это советское наследие в войне в Афганистане и Сирии, а также применяет в войне против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате ночной атаки БПЛА в населенных пунктах ввели графики отключения света. Враг повредил энергетическое оборудование, но специалисты уже пытаются ликвидировать последствия.