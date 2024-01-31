Россияне сбросили взрывчатку на супругов на мотоцикле в Херсонской области: детали очередного факта террора мирного населения

Ехали на мотоцикле, когда атаковал беспилотник

31 января российские войска продолжают целенаправленно запускать беспилотники на мирных жителей Берислава. В результате атаки пострадали супруги.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. Пострадавшие получили взрывные травмы и обломочные ранения.

Во время езды на мотоцикле через город Берислав, 65-летний мужчина и 62-летняя женщина оказались под обстрелом, когда войска РФ выпустили на них два взрывных устройства из беспилотника.

Супруги госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Также известно, что 30 января утром 50-летний мужчина, находившийся возле гуманитарного штаба, получил ранения в результате атаки беспилотника. Пострадавший находится в больнице.

Позже в день враг унес жизни 35-летнего местного жителя. На мужчину сбросили взрывчатку, когда он шел по улице города.

оккупанты продолжают наносить удары по Херсону. За прошедшие сутки по городу направили 17 снарядов.

Российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, гидротехнические сооружения, учебные заведения, детский сад, сотовую башню в Бериславском районе. В результате российской агрессии один человек погиб, а еще два получили ранения.

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 января россияне атаковали Украину 20 "шахедами" и тремя баллистическими ракетами. Силы обороны Украины уничтожили 14 вражеских беспилотников.