Украина превосходит Россию в количестве ударов FPV дронами: опубликована инфографика

По оборонительным укреплениям россияне на данный момент делают больше ударов, чем Украина

Украина в целом превосходит Россию в количестве ударов FPV дронами. При этом оккупанты наносят больше ударов по украинским оборонным укреплениям, чем ВСУ по аналогичным объектам врага.

Такие данные озвучила команда UA War Infographics. Там продемонстрировали соответствующую инфографику.

"Если смотреть на распределение по целям, то в ударах по транспортным средствам у нас значительное преимущество, по пехоте – паритет", — говорится в сообщении UA War Infographics.

В то же время на инфографике можно увидеть, что по оборонительным укреплениям россияне на данный момент делают больше ударов, чем Украина.

Справка

FPV (First Person View) дроны — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Это означает, что пилот может управлять дроном, используя видеопоток, который передается на экран пилота, что дает ему ощущение, будто он находится в кабине дрона.

Напомним, что 30 января украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию во временно оккупированном Крыму. Информацию подтвердили в СтратКоме ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что власть предложила украинцам собирать FPV-дроны дома. Оказывается, сборка беспилотников похожа на лего-конструктор, но требует определенных знаний.