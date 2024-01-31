Україна перевершує Росію у кількості ударів FPV дронами: опублікована інфографіка

За оборонними укріпленнями росіяни на даний момент роблять більше ударів, ніж Україна

Україна загалом перевершує Росію у кількості ударів FPV дронами. При цьому окупанти завдають більше ударів по українським оборонним укріпленням, ніж ЗСУ по аналогічних об’єктах ворога.

Такі дані озвучила UA War Infographics. Там продемонстрували відповідну інфографіку.

"Якщо дивитися на розподіл за цілями, то в ударах по транспортних засобах у нас значна перевага, по піхоті — паритет", — йдеться у повідомленні UA War Infographics.

У той же час на інфографіці можна побачити, що по оборонних укріпленнях росіяни наразі роблять більше ударів, ніж Україна.

Довідка

FPV (First Person View) дрони — це квадрокоптери або мультироторні безпілотні літальні апарати, з вбудованою камерою, що передає відео в реальному часі на пристрій пілота. Це означає, що пілот може керувати дроном, використовуючи відеопотік, який передається на екран пілота, що дає йому відчуття, ніби він знаходиться в кабіні дрона.

Нагадаємо, що 30 січня українські військові вразили російську станцію радіолокації в тимчасово окупованому Криму. Інформацію підтвердили у Страткомі ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що влада запропонувала українцям збирати FPV-дрони вдома. Виявляється, збирання безпілотників схоже на лего-конструктор, але потребує певних знань.