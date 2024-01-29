Нужны на передовой и в мирной жизни. Киев получит 100 новых дронов, которые пригодятся и ВСУ

Дроны можно использовать как мирные и как военные птички

В Украине скоро появится новый тип беспилотников двойного назначения. Его можно будет использовать как в гражданской жизни, так и на передовой в интересах ВСУ.

Об этом сообщает издание Deaidua. Речь идет о 100 БПЛА Trinity от немецкого производителя беспилотных авиационных систем Quantum-Systems, которые компания обещала поставить в ноябре 2023 года.

Тогда на встрече гендиректора компании с главой КГГА Виталием Кличко, было обещано подарить 100 подобных систем властям Киева. И вот стало известно об окончании подготовки первых операторов подобных БПЛА.

Как уточняют СМИ, речь идет о БПЛА в целом мирного назначения, предназначенных для картографирования, оценки масштабов нанесенного природной стихией ущерба и прочего. Но в условиях войны в Украине они вполне могут использоваться и для военных целей.

Как пишет известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, дрон Trinity Pro можно применять в качестве разведывательного. Его характеристики позволяют осуществлять вертикальный взлет и посадку, что облегчает запуск дрона, время полета составляет до 90 минут, а дальность — до 7,5 км. При этом сам дрон весит всего 5,75 кг. Такие характеристики делают Trinity Pro хорошим разведчиком тактического звена взвод-рота.

Тем временем российские оккупанты пытаются использовать свои дроны для установки на них ПТРК.