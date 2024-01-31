Росіяни скинули вибухівку на подружжя на мотоциклі на Херсонщині: деталі чергового факту терору мирного населення

Їхали на мотоциклі, коли атакував безпілотник

31 січня, російські війська продовжують цілеспрямовано запускати безпілотники на мирних мешканців міста Берислава. Внаслідок атаки постраждало подружжя.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. Постраждалі отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Під час їзди на мотоциклі через місто Берислав, 65-річний чоловік та 62-річна жінка опинились під обстрілом, коли війська РФ випустили на них два вибухових пристрої з безпілотника.

Подружжя госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

Також відомо, що 30 січня, зранку 50-річний чоловік, який перебував біля гуманітарного штабу, отримав поранення внаслідок атаки безпілотника. Постраждалий знаходиться в лікарні.

Пізніше в день ворог забрав життя 35-річного місцевого жителя. На чоловіка скинули вибухівку, коли він йшов вулицею міста.

Окупанти продовжують завдавати удари по Херсону. За минулу добу по місту спрямували 17 снарядів.

Російські військові атакували житлові квартали населених пунктів Херсонської області, гідротехнічні споруди, навчальні заклади, дитячий садок, стільникову вежу в Бериславському районі. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, а ще дві отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 31 січня росіяни атакували Україну 20-ма "шахедами" та трьома балістичними ракетами. Сили оборони України знищили 14 ворожих безпілотників.