В надії обдурити ЗСУ: росіяни збільшили кількість фальш-цілей на аеродромах (фото)

Фальш-ціль здатна обдурити безпілотник із простою камерою

У зв’язку із зростанням ударних можливостей Збройних сил України росіяни продовжують збільшувати кількість хибних цілей на авіабазах у РФ. Мітки додають на військових аеродромах, які колись були поза зоною досяжності Києва.

Про це повідомив OSINT-дослідник Брейді Африк, який спеціалізується на аналізі супутникових знімків. На сторінці в Twitter (X) він опублікував відповідне фото, на якому видно помилкові мітки росіян.

Африк зазначив, що війська Російської Федерації малюють подібні силуети практично на всіх аеродромах, що знаходяться у зоні поразки українських безпілотників. Найбезтурботнішим у цьому плані виявився аеродром Моздок в окупованій Ічкерії. Він має лише одну обманку.

Теоретично, на думку дослідника, такі обманки можуть обдурити безпілотники. Але це за умови, що апарати мають звичайні камери. Якщо ж мова йде про знімки у високій якості і наведенні за координатами, то фальшиві цілі російських військ марні і не здатні обдурити безпілотник.

Супутникові знімки аеродромів у РФ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з даними команди UA War Infographics, Україна перевершує Росію у кількості ударів FPV дронами. Водночас, окупанти завдають більше ударів по українським оборонним укріпленням, ніж ЗСУ по аналогічних об’єктах ворога.