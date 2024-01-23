"Україна має визначити стратегію": у Британії прокоментували можливість ударів своєю зброєю по Росії

Посол назвав, де знаходяться першочергові цілі

Велика Британія готова до того, що її зброя, надана Україні, буде складовою поразки Росії. Вона була першою європейською країною, яка постачала нашій країні летальну зброю.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він підкреслив, це були протитанкові ракети нового покоління.

"Ми першими передали вам бойові танки, першими надали далекобійні ракети. А після підписання безпекового договору це вже не тільки наша політика, а наш обов'язок – постачати зброю Україні", — зазначив дипломат.

Водночас Гарріс підкреслив, що зараз застосування британської зброї більше орієнтоване на цілі на тимчасово окупованих територіях України. Він зазначив, що передусім це стосується Криму.

"І досягнення Збройних сил України в Криму 2023 року були дуже важливими і мали геостратегічний ефект. Тож я думаю, що це буде пріоритет також і цього року", — заявив посол.

Співрозмовник Гарріса звернув увагу, що дипломат, говорячи про застосування британської зброї, сказав "перш за все" і не заперечив можливість використання цієї зброї на території Росії.

"Я сказав про те, що було (стратегією застосування британської зброї. – Ред.), і я думаю, що зараз також є акцент на Крим. Але перш за все, це стратегія України. Це не стратегія Великої Британії, не стратегія інших партнерів. Це Україна має визначити стратегію (застосування зброї. – Ред.) для перемоги", — підкреслив посол.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали "Угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".