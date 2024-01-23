"Украина должна определить стратегию": в Британии прокомментировали возможность ударов своим оружием по России

Посол назвал, где находятся первоочередные цели

Великобритания готова к тому, что ее оружие, предоставленное Украине, будет составной частью поражения России. Она была первой европейской страной, поставлявшей нашей стране летальное оружие.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Он подчеркнул, что это были противотанковые ракеты нового поколения.

"Мы первыми передали вам боевые танки, первыми предоставили дальнобойные ракеты. А после подписания договора по безопасности это уже не только наша политика, а наша обязанность – поставлять оружие Украине", — отметил дипломат.

В то же время Гаррис подчеркнул, что сейчас применение британского оружия больше ориентировано на цели на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил, что, прежде всего, это касается Крыма.

"И достижения Вооруженных сил Украины в Крыму в 2023 году были очень важными и имели геостратегический эффект. Так что я думаю, что это будет приоритет также и в этом году", — заявил посол.

Собеседник Гарриса обратил внимание, что дипломат, говоря о применении британского оружия, сказал "прежде всего" и не отрицал возможность использования этого оружия на территории России.

"Я сказал о том, что было (стратегией применения британского оружия. – Ред.), и я думаю, что сейчас тоже есть акцент на Крым. Но прежде всего, это стратегия Украины. Это не стратегия Великобритании, не стратегия других партнеров. Это Украина должна определить стратегию (применение оружия. – Ред.) для победы", — подчеркнул посол.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".