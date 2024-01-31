В надежде обмануть ВСУ: россияне увеличили количество фальш-целей на аэродромах (фото)

Фальш-цель способна обмануть беспилотник с простой камерой

В связи с ростом ударных возможностей Вооруженных сил Украины россияне продолжают увеличивать количество ложных целей на авиабазах в РФ. Метки добавляют на военных аэродромах, которые когда-то были вне зоны досягаемости Киева.

Об этом сообщил OSINT-исследователь Брейди Африк, который специализируется на анализе спутниковых снимков. На странице в Twitter (X) он опубликовал соответствующее фото, на котором видны ложные метки россиян.

Африк отметил, что войска Российской Федерации рисуют подобные силуэты практически на всех аэродромах, которые находятся в зоне поражения украинских беспилотников. Самым беспечным в этом плане оказался аэродром Моздок в оккупированной Ичкерии. Он имеет только одну обманку.

В теории, по мнению исследователя, такие обманки могут обмануть беспилотники. Но это при условии, что аппараты имеют простые камеры. Если же речь идет о снимках в высоком разрешении и наведению по координатам, в таком случае фальшивые цели российских войск бесполезны и не способны обмануть беспилотник.

Спутниковые снимки аэродромов в РФ

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно данным команды UA War Infographics, Украина превосходит Россию в количестве ударов FPV дронами. В то же время, оккупанты наносят больше ударов по украинским оборонным укреплениям, чем ВСУ по аналогичным объектам врага.