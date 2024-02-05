Аналитики сообщают о серьезном прорыве РФ в Авдеевке: чем это угрожает (карта)

Россияне прямо сейчас проводят десятки атак на город

В Украине продолжаются ожесточенные бои за Авдеевку и, по мнению некоторых, прямо сейчас решается судьба города. Оккупанты проводят сумасшедшее количество атак, которые, вероятно, дают им некоторое продвижение.

Об нем сообщает украинское аналитическое сообщество Deep State. Его аналитики 5 февраля обновили карту боевых действий, на которой теперь видно продвижение россиян.

По их утверждениям, оно произошло на севере города. В районе Новокалинового и Первомайского. Судя по карте ресурса, россияне заняли всю территорию к северу от Авдеевского карьера.

Стоит отметить, что о якобы прорыве россиян сто стороны карьера вчера, 4 февраля, сообщал и журналист Цаплиенко. В своем посте он отмечал, что это создает угрозу для основной логистической артерии украинских защитников.

При этом важно понимать, что в ВСУ пока не делали никаких заявлений по данному поводу, а значит эта информация является не подтвержденной. Однако Генштаб подтверждает, что россияне прямо сейчас проводят десятки атак на город и пытаются его окружить. По его данным, только за прошедшие сутки там была отбита 31 атака оккупантов.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне продвинулись к Часовому Яру на Донбассе.с