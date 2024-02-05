Аналітики повідомляють про серйозний прорив РФ у Авдіївці: чим це загрожує (мапа)

Росіяни прямо зараз проводять десятки атак на місто

В Україні тривають запеклі бої за Авдіївку і, на думку деяких, зараз вирішується доля міста. Окупанти проводять шалену кількість атак, які, ймовірно, дають їм деяке просування.

Про нього повідомляє українська аналітична спільнота Deep State. Його аналітики 5 лютого оновили карту бойових дій, на якій тепер видно просування росіян.

За їхніми твердженнями, воно сталося на півночі міста. У районі Новокалинового та Первомайського. Судячи з карти ресурсу, росіяни зайняли всю територію на північ від Авдіївського кар’єру.

Варто зазначити, що про нібито прорив росіян з боку кар’єра вчора, 4 лютого, повідомляв і журналіст Цаплієнко. У своєму пості він наголошував, що це загрожує основній логістичній артерії українських захисників.

При цьому важливо розуміти, що у ЗСУ поки не робили жодних заяв із цього приводу, а отже ця інформація є не підтвердженою. Проте Генштаб підтверджує, що росіяни прямо зараз проводять десятки атак на місто та намагаються його оточити. За його даними, тільки минулої доби там була відбита 31 атака окупантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни просунулися до Часового Яру на Донбасі.