"Окреме коло пекла": ветеран розповів, що буде, якщо Росія захопить Авдіївку (відео)

Україні вигідно продовжувати оборону Авдіївки

На даному етапі війни, якщо українські війська вийдуть з Авдіївки, то особливого значення для подальшого розвитку бойових дій це не матиме.

Як розповів в інтерв’ю "Новинарні" військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий за час боїв за Авдіївку Україна встигла спорудити другу лінію укріплень, а тому бійцям є куди відступати.

За його словами, для росіян захоплення Авдіївки дозволить видихнути з полегшенням, оскільки дозволить вирівняти фронт і відвести частину сил від міста. Для України ж стане трохи складніше дострілювати до Донецька.

Відповідаючи на запитання, навіщо її у такому разі утримувати, Дикий зазначив, що це дозволяє скувати величезну кількість російських сил в одному місці.

"Нам вигідно, що 40 тисяч людей стягнуто на одну "Авдоху", таким чином вони не продавлюють нашу оборону під Куп’янськом і не можуть бути перекинуті на Херсонщину і не скидають критично важливий для нас та критично небезпечний для них плацдарм", — зазначив він.

При цьому експерт припускає, що питання захоплення Авдіївки для росіян є політичним, оскільки навіть російські генерали "не настільки тупі", щоб так легко посилати на забій свій особовий склад.

Також Дикий зазначив, що попри те, що знаходитися в місті для бійців ЗСУ це "окреме коло пекла", але Україна має здатність тримати його оборону "і місяць, і два, і три".

Як повідомлялося раніше, Дикий раніше виступив за посилення покарань за ухилення від мобілізації, а українців треба поставити перед реалістичним вибором.