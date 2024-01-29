"Отдельный круг ада": ветеран рассказал, что будет, если Россия захватит Авдеевку (видео)

Украине выгодно продолжать оборону Авдеевки

На данном этапе войны, если украинские войска выйдут из Авдеевки, то особого значения для дальнейшего развития боевых действий это иметь не будет.

Как рассказал в интервью "Новынарне" военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий, за время боев за Авдеевку Украина успела соорудить вторую линию укреплений, а потому бойцам есть куда отступать.

По его словам, для россиян захват Авдеевки позволит выдохнуть с облегчением, поскольку позволит выровнять фронт и отвлечь от города часть сил. Для Украины же будет чуть более сложно достреливать до Донецка.

Отвечая на вопрос, зачем ее в таком случае удерживать, Дикий отметил, что это позволяет сковать огромное количество российских сил в одном месте.

"Нам выгодно, что 40 тысяч человек стянуто на одну "Авдоху", таким образом они не продавливают нашу оборону под Купянском и не могут быть перекинуты на Херсонщину и не сбрасывают критично важный для нас и критично опасный для них плацдарм", — отметил он.

При этом эксперт предполагает, что вопрос захвата Авдеевки для россиян является политическим, поскольку даже российские генералы "не настолько тупые", чтобы так легко посылать на убой свой личный состав.

Также Дикий отметил, что несмотря на то, что находиться в городе для бойцов ВСУ это "отдельный круг ада", но у Украины есть способность держать его оборону "и месяц, и два, и три".

Как сообщалось ранее, Дикий ранее выступил за усиление наказаний за уклонение от мобилизации, а украинцев надо поставить перед реалистичным выбором.