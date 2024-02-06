До Авдіївки заходять ворожі ДРГ: з’явилися нові дані щодо ситуації у місті

Російські загарбники тиснуть великими силами

До Авдіївки Донецької області, за яку триває важка битва, заходять диверсанти. Це поодинокі групи та вуличних боїв у місті не відбувається.

Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. За його словами, українські військові стежать за ситуацією та відпрацьовують подібні випадки.

"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями. Є підтвердження цього і відеопідтвердження. Але звичайно, що хлопці це відпрацьовують", — сказав Барабаш.

Найголовніше, на думку начальника Авдіївки МВА, це те, що попри складні умови й те, що російські загарбники тиснуть великими силами, лінія оборони, як і раніше, тримається.

"Звичайно, якщо ДРГ зайшла до міста і хлопці її ліквідують, то, звичайно, триває стрілецький бій і у городян складається враження, що це вже вуличні бої. Якщо це все можна назвати вуличним боєм, то, може, й так", — підсумував Барабаш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація в Авдіївці постійно погіршується. Російські окупанти мають успіхи у північній частині міста. На одній із поліцій загарбники фіксуються та закріплюються.