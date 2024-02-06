В Авдеевке ухудшается ситуация: что сделали оккупанты (карта)

Противник попытался занять мост

Ситуация в городе Авдеевка, за который идут серьезные бои, день за днем продолжает ухудшаться. Российские оккупанты снова продвинулись в северной части города.

Захватчики фиксируются и закрепляются в старой Авдеевке в дачном поселке возле коксохимзавода. Об этом сообщает Deep State.

Отмечается, что противник попытался занять мост над железной дорогой. Также известно, что врагу удалось продвинуться восточнее Тернов, на севере Авдеевки и около Марьинки.

Некоторые военные обозреватели считают, что ситуация в Авдеевке уже напоминает Бахмут. Кроме того, "по мере усиления уличных боев соотношение убийств все меньше и меньше в пользу Украины".

В Deep State добавили, что у оккупантов есть успехи в Луганской области. Ухудшилась ситуация в поселке Белогоровка. Враг пошел колоннами с не менее 20 единицами военной техники. Какую-то часть удалось подбить, но их пехота продолжает штурмовые действия у села.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самые сильные бои сейчас происходят на трех направлениях фронта — районах Лимана, Марьинки и Авдеевки. На них за последние сутки произошло более 70 атак со стороны российских оккупантов.