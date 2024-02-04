"В эти дни решается судьба Авдеевки": журналист сообщает о прорыве россиян в город, что происходит

Ситуация не безнадежная

В Украине продолжаются ожесточенные бои за Авдеевку. Прямо в эти дни "решается судьба" города.

Об этом сообщил известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на собственные источники. По его данным, российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, якобы вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

"Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров", — утверждает он.

При этом, передает он, военные говорят, что ситуация не безнадежная.

"Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать. Фактически в эти дни решается судьба Авдеевки", — отмечает журналист.

Стоит отметить, что в ВСУ пока не сообщали о "прорыве" россиян. Однако там подтверждали, что ситуации вокруг города тяжелая. Из 66 атак россиян по всему фронту 30 пришлись на Авдеевку. Впрочем, отмечалось, что воины отбили все атаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что ветеран рассказал, что будет, если россия захватит Авдеевку.