"У ці дні вирішується доля Авдіївки": журналіст повідомляє про прорив росіян до міста, що відбувається

Ситуація не безнадійна

В Україні тривають запеклі бої за Авдіївку. Прямо в ці дні "вирішується доля" міста.

Про це повідомив відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на власні джерела. За його даними, російські штурмовики, користуючись хмарною погодою та неможливістю якісної аеророзвідки, нібито увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру.

"Вони обійшли українські бойові порядки та закріпилися у забудові. Це означає, що до основної логістичної артерії українських захисників залишаються сотні метрів", — стверджує він.

При цьому військові кажуть, що ситуація не безнадійна.

"Якщо є в наявності піхотні резерви, які мають досвід боїв у міській забудові, російський прорив ще можна ліквідувати. Фактично цими днями вирішується доля Авдіївки", — зазначає журналіст.

Варто зазначити, що у ЗСУ поки не повідомляли про "прорив" росіян. Однак там підтверджували, що ситуація довкола міста важка. Із 66 атак росіян по всьому фронту 30 припали на Авдіївку. Втім, наголошувалося, що воїни відбили усі атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ветеран розповів, що буде, якщо Росія захопить Авдіївку.