В Авдіївці погіршується ситуація: що зробили окупанти (мапа)

Противник спробував зайняти міст

Ситуація у місті Авдіївка, за яке йдуть серйозні бої, день за днем продовжує погіршуватися. Російські окупанти знову просунулися у північній частині міста.

Загарбники фіксуються та закріплюються у старій Авдіївці у дачному селищі біля коксохімзаводу. Про це повідомляє Deep State.

Наголошується, що противник спробував зайняти міст над залізницею. Також відомо, що ворогові вдалося просунутися на схід від Тернів, на півночі Авдіївки та біля Мар’їнки.

Деякі військові оглядачі вважають, що ситуація в Авдіївці вже нагадує Бахмут. Крім того, "у міру посилення вуличних боїв співвідношення вбивств дедалі менше на користь України".

У Deep State додали, що окупанти мають успіхи в Луганській області. Погіршилася ситуація у селищі Білогорівка. Ворог пішов колонами з щонайменше 20 одиницями військової техніки. Якусь частину вдалося підбити, але їхня піхота продовжує штурмові дії біля села.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найсильніші бої зараз відбуваються на трьох напрямках фронту — районах Лимана, Мар’їнки та Авдіївки. На них за останню добу трапилося понад 70 атак з боку російських окупантів.