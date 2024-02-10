Надолго ли Украине хватит боеприпасов: СМИ сделали печальный прогноз

Без помощи США и союзников на фронте уже в этом году может произойти каскадный коллапс

Активные воздушные атаки ракетами и беспилотниками, к которым прибегают российские террористы в последние месяцы, а также наступление россиян на Востоке – все это постепенно истощает украинские запасы боеприпасов, как обычных, так и для систем противовоздушной обороны. Уже в марте этого года, если не будет поставок от союзников, некоторые системы могут остаться без ракет, а локальные контратаки ВСУ прекратятся.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки ряда американских чиновников. Украине сейчас вообще критично не хватает как боеприпасов, так и солдат, и это большая проблема.

"Прежде чем украинские лидеры подумают о возобновлении своих позиций, они должны сначала удержать то, что у них есть, а предотвращение наступления России осложняется критической нехваткой солдат и боеприпасов", – отмечает издание.

Западные эксперты говорят, что без помощи США и союзников на фронте уже в этом году может произойти каскадный коллапс – проще говоря, фронт посыплется. Пройдет минимум два месяца, прежде чем отсутствие поставок станет серьезно влиять на состояние событий на фронте.

Но вообще-то при таком варианте сложно представить, как Украина сможет до конца года сохранить свои позиции. До марта Украина может проводить локальные контратаки, а к лету украинцам будет сложно даже обороняться.

С другой стороны, эксперты полагают, что Россия не сможет быстро создать потенциал для проведения удачного большого наступления на Востоке. Вероятнее всего, РФ будет двигаться вперед на разных участках фронта, понемногу и с огромными потерями личного состава.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на отсутствие финансирования со стороны американского правительства, Министерство обороны США продолжает поставлять Украине важное вооружение.

Как мы ранее писали, россияне считают, что из-за отсутствия помощи США сейчас средства ПВО Украины не пополняются и стремятся этим воспользоваться. Россия пытается максимально атаковать украинские мирные города и позиции, чтобы заставить украинских военных использовать боеприпасы в ускоренном режиме.