Россияне люто штурмуют, но получают достойный ответ: что происходит на фронте (карты боев)
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Враг продолжает пытаться захватить новые территории Украины
Идет 716-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 8 февраля на фронте произошло 65 боевых столкновений. Больше всего атак враг осуществил под Авдеевкой и Марьинкой.
На Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, враг пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника. Это произошло возле Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 4 атаки россиян. Оккупанты получили отпор вблизи Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки. Еще 7 атак россиян отбито возле Первомайского, Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отражено 16 российских атак.
На Запорожском направлении Силами обороны отражена одна атака оккупантов. Это произошло западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За сутки 8 февраля россияне совершили 2 безуспешных штурмовых действия.
Как сообщал "Телеграф", министр обороны США Ллойд Остин намерен лично возглавить очередное заседание Контактной группы помощи обороне Украины (формат "Рамштайн"). Участие в заседании примут министры обороны и генералы почти 50 союзных стран, оказывающих Украине поддержку для защиты от российских террористов.