Россияне люто штурмуют, но получают достойный ответ: что происходит на фронте (карты боев)

Враг продолжает пытаться захватить новые территории Украины

Идет 716-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 8 февраля на фронте произошло 65 боевых столкновений. Больше всего атак враг осуществил под Авдеевкой и Марьинкой.

На Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, враг пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника. Это произошло возле Тернов Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 4 атаки россиян. Оккупанты получили отпор вблизи Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки. Еще 7 атак россиян отбито возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отражено 16 российских атак.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении Силами обороны отражена одна атака оккупантов. Это произошло западнее Вербового Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За сутки 8 февраля россияне совершили 2 безуспешных штурмовых действия.

Херсонское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", министр обороны США Ллойд Остин намерен лично возглавить очередное заседание Контактной группы помощи обороне Украины (формат "Рамштайн"). Участие в заседании примут министры обороны и генералы почти 50 союзных стран, оказывающих Украине поддержку для защиты от российских террористов.