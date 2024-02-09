Неприятный сюрприз для россиян: Пентагон продолжает поставлять Украине важное оружие

Существуют заранее профинансированные возможности, позволяющие это делать

Несмотря на отсутствие финансирования американского правительства, Министерство обороны США продолжает поставлять Украине важное вооружение. В первую очередь передаются ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. Он отметил, что в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) был создан ряд заранее законтрактованных и профинансированных возможностей, включая поставки ракет для систем ПВО.

"Есть определенные возможности, заключенные по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", – добавил. Райдер.

При этом генерал не ответил прямо на вопрос, передаются ли американские ракеты для систем ПВО в Украину на данный момент. Но он отметил, что речь идет о разных вариантах оказания помощи в рамках USAI.

Как мы ранее писали, россияне считают, что из-за отсутствия помощи США сейчас средства ПВО Украины не пополняются и стремятся этим воспользоваться. Россия пытается максимально атаковать украинские мирные города и позиции, чтобы заставить украинских военных использовать боеприпасы в ускоренном режиме.