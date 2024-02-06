Ракеты летали под носом: российские ПВОшники показали видео своей беспомощности во время атаки на Бельбек

Россиянам оставалось только провожать наше оружие своими взглядами

В сети появилось видео, вероятно, ударов Украины по оккупантам в Крыму, которые произошли в конце января. Оно снято от лица солдат РФ и показывает "силу" российского ПВО.

Ролик публикует украинский Telegram-канал "Крымский ветер". На нем можно увидеть, как украинская ракета Storm Shadow/SCALP беспрепятственно пролетает над пусковыми установками российской ПВО, которые должны бы были её сбивать, но, очевидно, не смогли.

По данным автора поста, позже эта пропущенная ракета поразит КП 38-го истребительного авиационного полка на аэродроме Бельбек. Отмечается, что россиянам оставалось только провожать наше оружие своими взглядами и материными словами.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+

Напомним, что удар по временно оккупированному Крыму произошел 31 января. Пока Минобороны РФ рассказывало россиянам о том, что "обломки сбитых украинских ракет упали на территории воинской части", командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук опубликовал видео, которое пожтверждало, что это был именно прилет.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали о потерях РФ после удара по Крыму.