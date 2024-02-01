Пять ракет нашли "приют": Гуменюк рассказала подробности хлопков в Крыму
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Есть информация о поражении вражеских самолетов
В среду, 31 января, произошла атака на военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. Захватчики сами признали, что было пять прилетов.
Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее данным, пострадал и один из аэродромов врага.
"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", — сказала Гуменюк.
По словам спикера, в сети россияне говорили, что перед атакой военные не успели рассредоточить летный состав на аэродроме "Бельбек". Поэтому некоторые самолеты были повреждены.
"Это подтверждение от командующего Воздушными силами о том, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — подчеркнула Гуменюк.
Но в РФ не подтвердили информацию о поражениях самолетов, этот факт командование не комментировало.
Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ "критическая" нехватка боеприпасов, поэтому глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал письма своим коллегам из ЕС.