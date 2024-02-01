Зеленский все же уволит Залужного? Западные СМИ назвали срок

CNN называет тех же претендентов на должность главкома, что другие западные СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного до конца текущей недели. Это станет самым большим военным потрясением с начала полномасштабного вторжения РФ.

Такую информацию опубликовал в четверг, 1 февраля, канал CNN. Там сослались на осведомленные источники.

В материале подтверждают, что Залужного вызвали в понедельник, 29 января, на встречу в Офис президента и сообщили ему об увольнении. Между президентом и генералом состоялся "спокойный" разговор. Зеленский предложил Залужному другую должность. Действующий главком от нее отказался. CNN пишет, что отказ Залужного от другого поста не повлияет на решение Зеленского об отставке.

Американский канал, ссылаясь на источники, уточнил, что указ главы государства об отставке Залужного ожидается до конца недели.

Кроме того, CNN называет тех же претендентов на должность главкома, что и другие западные СМИ.

Заменить Залужного могут командующий Сухопутными войсками Александр Сырский или глава разведки Кирилл Буданов.

Одной из главных причин увольнения западные СМИ называют мобилизацию. Якобы конфликт возник из-за количества военнослужащих, которые требуются на фронте в этом году. Залужный настаивает на мобилизации 500 тыс человек. Зеленский считает такое количество нецелесообразным.

Напомним, что слухи об увольнении Валерия Залужного попали в СМИ вечером 29 января.

В тот же день эту информацию опроверг пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Сам глава государства в своем вечернем обращении об отставке главкома ВСУ не упомянул.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Залужный на фоне слухов об уходе выложил фото с близким ему генералом.