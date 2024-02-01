Зеленський все ж таки звільнить Залужного? Західні ЗМІ назвали термін

CNN називає тих самих претендентів на посаду головкому, що інші західні ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до кінця цього тижня. Це стане найбільшим військовим потрясінням від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Таку інформацію опублікував у четвер, 1 лютого, канал CNN. Там послалися на обізнані джерела.

У матеріалі підтверджують, що Залужного викликали у понеділок, 29 січня, на зустріч до Офісу президента та повідомили йому про звільнення. Між президентом і генералом відбулася "спокійна" розмова. Зеленський запропонував Залужному іншу посаду. Чинний головком від неї відмовився. CNN пише, що відмова Залужного від іншої посади не вплине на рішення Зеленського про відставку.

Американський канал, посилаючись на джерела, уточнив, що указ глави держави про відставку Залужного очікується до кінця тижня.

Крім того, CNN називає тих самих претендентів на посаду головного комітету, що і інші західні ЗМІ.

Замінити Залужного можуть командувач Сухопутних військ Олександр Сирський або голова розвідки Кирило Буданов.

Однією із головних причин звільнення західні ЗМІ називають мобілізацію. Нібито конфлікт виник через кількість військовослужбовців, які потрібні на фронті цього року. Залужний наполягає на мобілізації 500 тисяч людей. Зеленський вважає таку кількість недоцільною.

Нагадаємо, що чутки про звільнення Валерія Залужного потрапили до ЗМІ увечері 29 січня.

Цього ж дня цю інформацію спростував прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Сам глава держави у своєму вечірньому зверненні про відставку головкому ВСУ не згадав.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Залужний на тлі чуток про звільнення виклав фото із близьким йому генералом.