В Крыму прогремели мощные взрывы в ряде городов: у россиян началась паника (обновлено)

В сети появляются первые подробности

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму был объявлен сигнал воздушной тревоги. Известно, что сразу в нескольких городах раздались взрывы.

Информация об этом была опубликована в социальных сетях в среду, 31 января. В пабликах пишут про взрывы гремели в Севастополе, Феодосии, в Джанкойском и Нижнегорском районах, а также на западном побережье Крыма.

Перед этим появилась информация о запуске ракет в сторону Севастополя.

"Крымские паблики публикуют следы от ракет над Крымом и сообщают о взрывах. В то же время в пророссийских пабликах паникуют из-за "пусков ракет из Николаевской области", — говорится в сообщении.

У россиян началась паника

Взрывные инциденты в Крыму вызвали настоящую панику у россиян. При этом псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале уже поспешил сообщить, что был, который поднимается в районе Севастопольской бухты — ничто иное как средства маскировки.

Тем временем другие паблики не так оптимистичны как Развожаев и пишут, что есть в сторону оккупированного россиянами Крыма есть пуски ракет.

ОБНОВЛЕНО:

В соцсетях появилась информация о том, что в Евпатории, Севастополе и и городе Саки уже прогремело больше десятка взрывов. Также громкий звук слышали в Щелкино.

На северной стороне Севастополя, примерно в районе аэродрома Бельбек, произошел мощный пожар. В небо поднимается черный дым.

Псевдогубернатор Развожаев в своем Telegram-канале пишет, что в Севастополе, предварительно, сбита воздушная цель. Ее обломки упали на пустыре в районе Любимовки.

В паблике "Крымский ветер" показали фото дымовой завесы в Севастополе. С одной стороны светлый дым, с другой — черный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 30 января временно оккупированный Крым атаковал рой беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили о перехвате и уничтожении БПЛА.