У Криму гриміли потужні вибухи у низці міст: у росіян почалася паніка (оновлено)

У мережі з’являються перші подробиці

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму було оголошено сигнал повітряної тривоги. Відомо, що одразу у кількох містах пролунали вибухи.

Інформація про це була опублікована у соціальних мережах у середу, 31 січня. У пабликах пишуть про вибухи гриміли у Севастополі, Феодосії, Джанкойському та Нижньогірському районах, а також на західному узбережжі Криму.

Перед цим постала інформація про запуск ракет у бік Севастополя.

"Кримські паблики публікують сліди від ракет над Кримом і повідомляють про вибухи. Водночас у проросійських пабликах панікують через "пуски ракет з Миколаївської області", — йдеться у повідомленні.

У росіян почалася паніка

Вибухові інциденти у Криму викликали справжню паніку у росіян. При цьому псевдогубернатор Севастополя Михайло Разважаєв у своєму Telegram-каналі вже поспішив повідомити, що був, який піднімається в районі Севастопольської бухти — ніщо інше, як засоби маскування.

Тим часом інші пабліки не такі оптимістичні як Розважаєв і пишуть, що є у бік окупованого росіянами Криму пуски ракет.

ОНОВЛЕНО:

У соцмережах з'явилася інформація про те, що в Євпаторії, Севастополі та місті Саки вже прогриміло більше десятка вибухів. Також гучний звук чули у Щолкіному.

На північній стороні Севастополя, приблизно в районі аеродрому Бельбек, сталася потужна пожежа. У небо здіймається чорний дим.

Псевдогубернатор Развожаєв у своєму Telegram-каналі пише, що в Севастополі, попередньо, збито повітряну ціль. Її уламки впали на пустирі у районі Любимівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 30 січня тимчасово окупований Крим атакував рій безпілотних літальних апаратів. У Міноборони заявили про перехоплення та знищення БПЛА.