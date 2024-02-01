П’ять ракет знайшли "прихисток": Гуменюк розповіла подробиці бавовни у Криму

Є інформація про ураження ворожих літаків

У середу, 31 січня, відбулась атака на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Загарбники самі визнали, що було п’ять прильотів.

Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її даними, постраждав і один з аеродромів ворога.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося", — сказала Гуменюк.

Зі слів речниці, у мережі росіяни казали, що перед атакою військові не встигли розосередити льотний склад на аеродромі "Бельбек". Тому деякі літаки було пошкоджено.

"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим — це Україна і ми повертаємо своє", — наголосила Гуменюк.

Але у РФ не підтвердили інформацію про ураження літаків, цей факт командування не коментувало.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ "критичний" брак боєприпасів, тому глава Міноборони України Рустем Умєров написав листи своїм колегам із ЄС.