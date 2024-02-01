Буданов розповів, які літаки США можуть дати Україні: для них застарілі, нам підійдуть

Нам дуже потрібна ця допомога

Підтримка Заходу і надання якомога більшої кількості зброї є чітким пріоритетом для України у війні з Росією. І останнім запитом України можуть бути саме американські штурмовики А-10.

Саме з їхньою допомогою можна завдати військової поразки Росії. Про це в інтервʼю CNN сказав голова ГУР МО Кирило Буданов.

Те, що Україна невдовзі вже використовуватиме F-16, адже київські пілоти вже тренуються на літаках, важливо для вигідного Україні розвитку подій на фронті. А от останнім запитом можуть цілком стати такі штурмовики, як А-10, хоч їх і вважають застарілими.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати воєнної поразки", — сказав Буданов.

Навіть десятиліття потому цей літак залишається відомим своєю потужністю проти іракської бронетехніки під час першої війни в Перській затоці. Він все ще викликає захоплення американських пілотів і американських солдатів, незважаючи на спроби Конгресу США вилучити його з арсеналу ВПС США.

Отримання цих літаків може бути досить довгим процесом, адже допомога Україні є частиною більш широкого компромісу щодо імміграційної політики США, проти якої виступають кандидат в президенти США Дональд Трамп і його союзники в Конгресі.

"Нам дуже потрібна ця допомога", — сказав Буданов CNN, маючи на увазі військову підтримку партнерів.

У чому ж переваги A-10

Військовий штурмовик A-10 Thunderbolt II, також відомий як "Warthog", високо цінується за його можливості близької підтримки з повітря та міцну конструкцію.

Штурмовик А-10

Серед його ключових особливостей і переваг:

Вогнева міць: A-10 оснащений 30-мм гарматою гатлінга GAU-8 Avenger, яка призначена для стрільби бронебійними снарядами зі збідненого урану та фугасними запальними снарядами. Він також може нести широкий спектр боєприпасів, включаючи бомби загального призначення, касетні бомби, бомби з лазерним наведенням, спільні боєприпаси прямого нападу, ракети, ракети та освітлювальні ракети. Живучість: літак побудований навколо титанової броньованої "ванни" для захисту пілота, зайвих первинних структурних секцій для кращої живучості та самоущільнювальних паливних елементів. Витримує пряме влучення бронебійно-фугасних снарядів калібру до 23 мм. Маневровість: A-10 забезпечує чудову маневровість на низьких швидкостях і висотах, що робить його ефективним для місій ближньої повітряної підтримки. Його велика площа крила, високе співвідношення сторін крила та великі елерони сприяють його чудовій маневровості на малих швидкостях і висоті Універсальність: він здатний працювати з передових авіабаз із можливістю короткого зльоту та посадки, а його проста конструкція дозволяє проводити технічне обслуговування на передових базах з обмеженими можливостями. Довгий час бездіяльності літака та великий бойовий радіус роблять його цінним активом для наземних ударних місій. Довговічність: А-10 служить понад 50 років завдяки своїй ефективності в наданні безпосередньої підтримки з повітря та здатності протистояти вогню противника. Його довговічність і вогнева міць зробили його популярним вибором для місій, пов’язаних зі знищенням танків і бронетехніки

Раніше "Телеграф" писав, що глава Міноборони України Рустем Умєров написав листи своїм колегам із Європейського Союзу. Він описав ситуацію на полі бою і наголосив, що зараз Сили оборони стикаються з "критичною нестачею" артилерійських снарядів.