Буданов рассказал, какие самолеты США могут дать Украине: для них устаревшие, нам подойдут

Нам очень нужна эта помощь

Поддержка Запада и предоставление большего количества оружия является четким приоритетом для Украины в войне с Россией. И последним запросом Украины могут быть американские штурмовики А-10.

Именно с их помощью можно нанести военное поражение России. Об этом в интервью CNN сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

То, что Украина в скором времени будет использовать F-16, ведь киевские пилоты уже тренируются на самолетах, важно для выгодного Украине развития событий на фронте. А вот последним запросом могут полностью стать такие штурмовики, как А-10, хоть и считают в США устаревшими.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение", — сказал Буданов.

Даже десятилетие спустя этот самолет остается известен своей мощностью против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе. Он все еще вызывает восторг американских пилотов и американских солдат, несмотря на попытки Конгресса США изъять его из арсенала ВВС США.

Получение этих самолетов может быть достаточно долгим процессом, ведь помощь Украине является частью более широкого компромисса по иммиграционной политике США, против которой выступают кандидат в президенты США Дональд Трамп и его союзники в Конгрессе.

"Нам очень нужна эта помощь", — сказал Буданов CNN, имея в виду военную поддержку партнеров.

В чем же преимущества A-10

Военный штурмовик A-10 Thunderbolt II, также известный как "Warthog", высоко ценится по возможности близкой поддержки с воздуха и прочной конструкции.

Штурмовик А-10

Среди его ключевых особенностей и преимуществ:

Огневая мощь: A-10 оснащен 30-мм пушкой готлинга GAU-8 Avenger, предназначенной для стрельбы бронебойными снарядами из обедненного урана и фугасными зажигательными снарядами. Он также может нести широкий спектр боеприпасов, включая бомбы общего назначения, кассетные бомбы, бомбы с лазерной наводкой, общие боеприпасы прямого нападения, ракеты, ракеты и осветительные ракеты. Живучость: самолет построен вокруг титановой бронированной "ванны" для защиты пилота, лишних первичных структурных секций для лучшей живучести и самоуплотнительных топливных элементов. Выдерживает прямое попадание бронебойно-фугасных снарядов калибра до 23 мм. Маневренность: A-10 обеспечивает отличную маневренность на низких скоростях и высотах, что делает его эффективным для миссий ближней воздушной поддержки. Его большая площадь крыла, высокое соотношение сторон крыла и большие элероны способствуют его великолепной манёвренности на малых скоростях и высоте. Универсальность: он способен работать с передовыми авиабазами с возможностью короткого взлета и посадки, а его простая конструкция позволяет проводить техническое обслуживание на передовых базах с ограниченными возможностями. Долгое время бездействия самолета и большой боевой радиус делают его ценным активом для ударных наземных миссий. Долговечность: А-10 служит более 50 лет благодаря своей эффективности в оказании непосредственной поддержки из воздуха и способности противостоять огню противника. Его долговечность и огневая мощь сделали его популярным выбором для миссий, связанных с уничтожением танков и бронетехники.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал письма своим коллегам из Европейского Союза. Он описал ситуацию на поле боя и подчеркнул, что сейчас Силы обороны сталкиваются с "критической нехваткой" артиллерийских снарядов.