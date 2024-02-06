Ракети літали під носом: російські ППОшники показали відео своєї безпорадності під час атаки на Бельбек

Росіянам залишалося лише проводжати нашу зброю своїми поглядами

У мережі з’явилося відео, ймовірно, ударів України по окупантах у Криму, які сталися наприкінці січня. Воно знято від особи солдатів РФ і показує "силу" російського ППО.

Ролик оприлюднює український Telegram-канал "Кримський вітер". На ньому можна побачити, як українська ракета Storm Shadow/SCALP безперешкодно пролітає над пусковими установками російської ППО, які мали б її збивати, але, очевидно, не змогли.

За даними автора посту, згодом ця пропущена ракета уразить КП 38-го винищувального авіаційного полку на аеродромі Бельбек. Зазначається, що росіянам залишалося лише проводжати нашу зброю своїми поглядами та материними словами.

Увага! У відео є ненормативна лексика — 18+

Нагадаємо, що удар по тимчасово окупованому Криму стався 31 січня. Поки Міноборони РФ розповідало росіянам про те, що "уламки збитих українських ракет впали на території військової частини", командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео, яке підтверджувало, що це був саме приліт.

Раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли про втрати РФ після удару по Криму.