Знову вражена авіація: у ЗСУ розповіли про втрати РФ після удару по Криму

У російських пабликах після обстрілу почалася справжня істерія

У середу, 31 січня 2024 року, Сили оборони України обстріляли аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму, атакувавши персонал та авіацію. Щонайменше вражено три російські літаки.

Супутникові знімки підтверджують ворожі втрати. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

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"Найкраще підтвердження — це супутникові знімки, де можна щось розгледіти. Але ще краще підтвердження — це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", ― сказав Ігнат.

Обстріл аеродрому Бельбек 31.01

На півночі Севастополя знаходиться аеродром Бельбек. Саме його атакували Сили оборони 31 січня, хоча вибухи чули в багатьох містах тимчасово окупованого півострова. Спочатку місцеві жителі повідомляли про гучні "стуки" та дим в районі військової бази.

Бельбек був атакований силами оборони

Пізніше стало відомо, що на аеродромі знаходилися щонайменше три літаки. У російських пабліках повідомили про враження Су-30 та двох Су-27. Деякі медіа писали про втрати особистого персоналу. В результаті атаки 12 людей було вбито, ще 10 отримали поранення.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок атаки на Бельбек за деякими даними загинув російський генерал. Є інформація про ліквідацію непростого офіцера, хоч офіційного підтвердження його смерті ще немає.