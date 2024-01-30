"Бавовни" побільшає: Буданов розповів, чи буде Кримський міст знищено цього року

Глава розвідки розповів, чи буде знищено Кримський міст 2024 року

Українська військова промисловість набирає обертів, а тому можна чекати, що на території Росії відбуватимуться нові вибухи й, можливо, це призведе до руйнування мосту через Керченську протоку.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі єдиного марафону новин, "бавовни" у Криму та Росії відбувається вже більше як рік, не припиняючись.

"Те, що її стане більше, теж правда. Тому що наша промисловість теж нарощує обсяги", — сказав він і додав, що Мінстратегпром суттєво наростив виробництво.

Відповідаючи на запитання про долю мосту через Керченську протоку, глава розвідки зазначив, що йому "пора закінчувати своє існування". При цьому він зазначив, що "хоче вірити" в те, що це станеться вже цього року.

Оцінюючи можливу реакцію російського диктатора Володимира Путіна на це, Буданов закликав "не драматизувати".

"Те, що це буде болісно (для Путіна, – ред.) – ймовірно. Сказати, що його схопить "припадок", – це не правда", — зазначив глава ГУР.

Як повідомлялося раніше, аналітики зі США описували сценарії того, як може бути знищений Кримський міст і які саме інструменти можуть знадобитися Україні для втілення цього задуму. При цьому вони зазначали, що його знищення буде важким ударом по окупантах, оскільки не лише відріже логістичні маршрути, а й відновить упевненість у тому, що Київ здатний перемогти у цій війні.