"Бавовны" станет больше: Буданов рассказал, будет ли Крымский мост уничтожен в этом году

Глава разведки рассказал, будет ли уничтожен Крымский мост в 2024 году

Украинская военная промышленность набирает обороты, а потому можно ждать, что на территории России будут происходить новые взрывы и, возможно, это приведет к разрушению моста через Керченский пролив.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире единого марафона новостей, "бавовна" в Крыму и России происходит уже более года не прекращаясь.

"То что ее станет больше, тоже правда. Потому что наша промышленность тоже наращивает объемы", — сказал он и добавил, что Минстратегпром существенно нарастил производство.

Отвечая на вопрос о судьбе моста через Керченскую протоку, глава разведки отметил, что ему "пора заканчивать своё существование". При этом он отметил, что "хочет верить" в то, что это случится уже в текущем году.

Оценивая возможную реакцию российского диктатора Владимира Путина на это, Буданов призвал "не драматизировать".

"То, что это будет болезненно (для Путина, – ред.), – вероятно. Сказать, что его схватит "припадок", – это не правда", — отметил глава ГУР.

Как сообщалось ранее, аналитики из США описывали сценарии того, как может быть уничтожен Крымский мост и какие именно инструменты могут понадобиться Украине для воплощения этой задумки в жизнь. При этом они отмечали, что его уничтожение будет тяжелым ударом по оккупантам, так как не только отрежет логистические маршруты, но и восстановит уверенность в том, что Киев способен победить в этой войне.