Снова поражена авиация: в ВСУ рассказали о потерях РФ после удара по Крыму

В российских пабликах после обстрела началась настоящая истерия

В среду, 31 января 2024 года, Силы обороны Украины обстреляли аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму, атаковав персонал и авиацию. По меньшей мере поражены три российских самолета.

Спутниковые снимки подтверждают вражеские потери. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

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"Лучшее подтверждение ― это спутниковые снимки, где можно что-то разглядеть. Но еще лучшее подтверждение — это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере, там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", ― сказал Игнат.

Обстрел аэродрома Бельбек 31.01

На севере Севастополя находится аэродром Бельбек. Именно он был атакован Силами обороны 31 января, хотя взрывы слышали во многих городах временно оккупированного полуострова. Сначала местные жители сообщали о громких "хлопках" и дыме со стороны военной базы.

Бельбек был атакован Силами обороны

Позднее стало известно, что на аэродроме находились минимум три самолета. В российских пабликах сообщили о поражении Су-30 и двух Су-27. Некоторые медиа писали о потерях личного персонала. В результате атаки 12 были убиты, еще 10 получили ранения.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате атаки на Бельбек по некоторым данным погиб российский генерал. Есть информация о ликвидации непростого офицера, хотя официального подтверждения его смерти еще нет.