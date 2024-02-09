Неприємний сюрприз для росіян: Пентагон продовжує постачати Україні важливу зброю

Існують заздалегідь профінансовані можливості, які дозволяють це робити

Попри відсутність фінансування з боку американського уряду, Міністерство оборони США продовжує постачати Україні важливе озброєння. В першу чергу передаються ракети для систем протиповітряної оборони.

Про це заявив спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що у рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) було створено низку заздалегідь законтрактованих та профінансованих можливостей, серед яких постачання ракет для систем ППО.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", – додав Райдер.

При цьому генерал не відповів прямо на запитання, чи передаються американські ракети для систем ППО в Україну на поточний момент. Але він зазначив, що йдеться про різні варіанти надання допомоги в рамках USAI.

Як ми раніше писали, росіяни вважають, що через відсутність допомоги США зараз засоби ППО України не поповнюються, та прагнуть цим скористатися. Росія намагається якнайбільше атакувати українські мирні міста та позиції, щоб змусити українських військових використовувати боєприпаси у прискореному режимі.