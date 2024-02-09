Росіяни люто штурмують, але отримують гідну відповідь: що відбувається на фронті (карти боїв)
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Ворог продовжує намагатися захопити нові території України
Триває 716-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 8 лютого на фронті сталося 65 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив під Авдіївкою та Мар’їнкою.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 5 атак. Бої точилися в районах населених пунктів Сіньківка, Іванівка Харківської області, ворог намагався прорвати оборону наших військ, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника. Це сталося біля Тернів на Донеччині.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки росіян. Окупанти отримали відсіч поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки. Ще 7 атак росіян відбито біля Першотравневого, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати супротивника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 16 російських атак.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито одну атаку окупантів. Це сталося на захід від Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ. За добу 8 лютого росіяни здійснили 2 безуспішні штурмові дії.
Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони США Ллойд Остін має намір особисто очолити чергове засідання Контактної групи допомоги обороні України (формат "Рамштайн"). Участь у засіданні візьмуть міністри оборони та генерали майже 50 союзних країн, які надають Україні підтримку для захисту від російських терористів.