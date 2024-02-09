Война — день 716: шумиха вокруг назначения Сырского и ухудшение ситуации в Авдеевке

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 9 февраля 2024 года. Наверное, одной из самых главных новостей месяца стала отставка главкома ВСУ Валерия Залужного, — слухи о ней давно ходили, однако многие все же были уверены, что до этого не дойдет. Теперь Вооруженные силы Украины возглавил генерал-полковник Александр Сырский. Тем временем ситуация на фронте оставляет желать лучшего, особенно напряженная обстановка в Авдеевке, где враг уже заходит в город и пытается перерезать логистические пути украинских военных.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Группа вражеских дронов в направлении Чугуева с востока, а еще одна группа БпЛА залетела в Харьковскую область из Белгородской области РФ, — воздушные силы ВСУ.

Враг продвинулся на севере от Авдеевки, говорят аналитики DeepState.

Карта боевых действий Авдеевка 09.02.2024

О том, что происходило 6 февраля, читайте в материале: Война — день 713: оккупанты штурмуют Авдеевку и нацелились на Купянск

С ситуацией в Украине за 7 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 714: военные РФ лезут в Авдеевку и устроили новую массированную атаку

Информацию за 8 февраля смотрите по ссылке: Война — день 715: очередной обмен пленными и назначение нового главкома ВСУ