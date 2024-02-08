Война — день 715: оккупанты давят на востоке и обстреливают Украину новейшим оружием

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают пытаться прорвать украинскую оборону на востоке. В частности наиболее напряженной ситуация остается на Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. При этом угроза остается и для населенных пунктов на других направлениях, к примеру в последнее время очень много внимания захватчики уделяют Купянску. На фоне этого не прекращаются массированные удары по территории Украины, во время которых россияне испытывают свое новейшее оружие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Во время атаки дронов взрывы были слышны в Одессе. По данным местных пабликов, в городе начался пожар

00:00 Оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА. Последняя группа зафиксирована над Винницкой областью, она движется в сторону Хмельницкой

Информацию за 5 февраля смотрите по ссылке: Война — день 712: оккупанты яростно штурмуют Авдеевку и пытаются зайти через Сумщину

О том, что происходило 6 февраля, читайте в материале: Война — день 713: оккупанты штурмуют Авдеевку и нацелились на Купянск

С ситуацией в Украине за 7 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 714: военные РФ лезут в Авдеевку и устроили новую массированную атаку