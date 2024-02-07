Новая массированная воздушная атака на Украину: военный эксперт сделал пять выводов

Россиянам плевать на мнение Запада, а все разговоры о готовности к переговорам – пустой треп

В среду, 7 февраля, россияне устроили очередную массированную ракетно-дроновую атаку против Украины. В ряде городов и областей есть серьезные разрушения, не обошлось без жертв. Согласно данным Генштаба, уничтожено 44 воздушные цели (29 ракет и 15 беспилотников) из 64, запущенных агрессором.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев специально для "Телеграфа" проанализировал эту атаку.

1. Безопасных мест нет

Ракетная атака довольно массированная, отмечает Владислав Селезнев. Согласно данным Генштаба, по нам запустили 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и 44 ракеты. Сбить удалось 15 беспилотников, все "Калибры" (их летело три) и 26 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

"К сожалению, с баллистикой – сложно. Прилетели три "Искандер-М", не сбили мы четыре сверхзвуковые Х-22. Долетели пять зенитных управляемых ракет С-300. Ресурсов, чтобы сбить всё, у нас крайне мало. По пальцам можно пересчитать имеющиеся в нашем распоряжении батареи Patriot и SAMP/T. Тем более атака была не только массированная, но и с большим разбросом, – акцентирует полковник. – Прилеты в разных уголках страны: Киев, Харьков, Николаев, Новомосковск (Днепропетровская область). Есть попадание в промышленный объект в Дрогобыче на Львовщине".

По словам эксперта, учитывая такой большой разброс, вывод очевиден – безопасных мест в Украине нет, пока рядом существует такой неадекватный сосед. Поэтому, услышав сигнал воздушной тревоги, следует максимально быстро следовать в укрытие.

"Прилет по многоэтажке в Киеве говорит о том, что правило двух стен тоже не работает. Дом пробило насквозь. Есть погибшие. Если бы люди отправились в укрытия, они бы сохранили жизни. Возможно, потеряли бы имущество, но сохранили жизни, – подчеркивает Владислав Селезнев. – Даже если это был прилет обломка, он был столь массивный, что попросту прошил дом".

2. Это точно не о мире

По словам эксперта, то, что во время атаки в Киеве находился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который вынужден был спуститься в укрытие, подтверждает – россиянам плевать на мнение Запада, на его чиновников, а все разговоры о якобы готовности к переговорам – пустой треп.

"Сам Боррель, кстати, в очередной раз это заявил", – отмечает эксперт.

3. Прощупывание Польши

Ракеты сегодня вновь летели в сторону Польши, обращает внимание Владислав Селезнев. Уже дважды, подчеркивает он, наши Воздушные силы фиксировали это направление.

"За несколько км от границы с Польшей ракеты разворачивались и меняли направление. Похоже, таким образом российская армия пытается проверить реакцию Войска Польского и высшего военно-политического руководства Республики Польша. Учитывая, что те сегодня поднимали авиацию, реакция была вполне адекватной", – констатирует полковник.

4. Вновь под прицелом энергообъекты

Владислав Селезнев обращает внимание на то, что целями россиян вновь стали объекты энергоструктуры.

"До начала этого отопительного периода предполагалось, что так и будет, как годом ранее. Но россияне несколько сместили акценты, сосредоточившись на объектах нашей военной промышленности, транспортной инфраструктуре и так далее. Но последние события – и недавняя атака по объектам энергетики в Кривом Роге, и сегодняшние прилеты по Киеву (целенаправленные, оставившие часть жителей без электроэнергии), говорят о том, что РФ вернулась к энерготеррору", – считает эксперт.

5. Нужно отвечать и консолидироваться

Нужны асимметричные действия, уверен полковник. Учитывая нехватку у Украины ракет, делать ставку следует на использование наших дронов-камикадзе, способных уничтожать объекты российского ВПК, важные для нее нефтеперарабатывающие предприятия везде, где можем достать. Это позволяет, как минимум, ослабить боевой потенциал армии оккупантов, поясняет Владислав Селезнев.

"Понятно, что ресурсов у нас пока не хватает. Но мы системно, методично их наращиваем. И эффективно используем. Кейс активизации наших усилий в части создания армии дронов, а также недавний указ президента о создании такого рода войск, как Силы беспилотных систем ВСУ, это хорошие новости. Теперь важно, чтобы были приняты правильные кадровые решения, которые улучшат и систематизируют процесс подготовки операторов дронов и их боевого применения. Учитывая, что война у нас всё больше становится войной технологий, ставку нужно делать именно на это. Максимально увеличивая формат использования беспилотников", – отмечает эксперт.

По словам Владислава Селезнева, недавний взлом почты иранских производителей дронов показал, что от двух до шести тысяч БпЛА типа Shahed-136/13 было законтрактовано Россией.

"Ресурсные возможности агрессора – огромны. Ракет у россиян, судя по участившимся массированным атакам, тоже хватает. Так что воздушная война продолжается, – констатирует полковник. – И украинцам тут есть над чем работать. Гражданскому населению – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Дипломатам – активизировать работу с зарубежными партнерами по части увеличения объемов поставок Украине необходимых вооружений и боеприпасов. Ну а высшему военно-политическому руководству – думать не над тем, как выяснять отношения (в том числе в публичном пространстве), а над тем, как максимально консолидировать усилия (и свои, и страны, и партнеров) ради общей победы над агрессивной Россией".