Война — день 714: оккупанты усилили давление на востоке и исступлённо лезут в Авдеевку

Оперативно о главном за сутки

Напряжение на линии фронта растет, поскольку с приближением российских выборов оккупанты увеличивают количество атак на разных направлениях, хотя основная часть их сил все же сосредоточена в восточной части Украины. В частности усложняется ситуация в Авдеевке, где оккупантам удалось пробиться к дачному поселку возле химзавода. Тем временем на фоне новых проблем с выделением помощи Украине со стороны США, на Западе начинает появляться все больше прогнозов о том, что Россия начнет войну против НАТО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В украинском воздушном пространстве находится две группы российских БПЛА, обе двигаются с юга в сторону центральных областей, но не исключено, что они сменят курс

Что было в Украине 4 февраля — читайте по ссылке: Война — день 711: у ВСУ перебои со снарядами, а россияне меняют риторику на более "оптимистичную"

Информацию за 5 февраля смотрите по ссылке: Война — день 712: оккупанты яростно штурмуют Авдеевку и пытаются зайти через Сумщину

О том, что происходило 6 февраля, читайте в материале: Война — день 713: оккупанты штурмуют Авдеевку и нацелились на Купянск